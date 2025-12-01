Infortunio Vlahovic, l'esito degli esami: quando torna l'attaccante della Juventus? Condizioni, tempi di recupero, quante e quali partite salta

Dusan Vlahovic starà fuori per diverse gare. Il serbo non ci sarà a dicembre nelle trasferte di campionato a Napoli, Bologna e Pisa e sfida allo Stadium contro la Roma, in Champions League contro il Pafos e la Coppa Italia con l’Udinese.

A gennaio non ci sarà contro Lecce, Sassuolo, Cremonese, Cagliari e Napoli in Serie A e le ultime due giornate di Champions League con Benfica a Torino e Monaco in trasferta, mentre a febbraio il calendario della Juventus prevede trasferta a Parma, Lazio in casa e viaggio a San Siro contro l’Inter nelle prime due settimane prima dell’eventuale doppio playoff di Champions League e degli eventuali quarti di Coppa Italia.