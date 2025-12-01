Pubblicità
Pubblicità
Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
Juventus FC v Cagliari Calcio - Serie AGetty Images Sport
Alessandro De Felice

Infortunio Vlahovic, l'esito degli esami: quando torna l'attaccante della Juventus? Condizioni, tempi di recupero, quante e quali partite salta

Le ultime sull'infortunio di Dusan Vlahovic e sugli esami svolti dall'attaccante serbo, che ha rimediato un risentimento muscolare all'adduttore sinistro nel primo tempo di Juventus-Cagliari.

Pubblicità

Uno stop improvviso. Sensazioni subito negative e il cambio forzato, nel primo tempo di Juventus-Cagliari. Una nota stonata che ha rovinato la notte dell’Allianz Stadium, quella della rimonta bianconera sui sardi firmata da Yildiz.

Dusan Vlahovic si è fermato. L’attaccante serbo ha alzato bandiera bianca al 30’ della sfida valida per il 13° turno di Serie A, dopo aver calciato verso la porta di Caprile, prima di lasciare il rettangolo verde di gioco zoppicando.

A due giorni dalla sfida, l’attaccante serbo si è sottoposto agli esami strumentali in seguito al risentimento muscolare all’adduttore della coscia sinistra. 

Come sta Vlahovic? Quando torna? Le ultime sulle sue condizioni e l'esito dei controlli.

  • INFORTUNIO VLAHOVIC: L'ESITO DEGLI ESAMI

    La Juventus, tramite il suo sito internet ufficiale, ha diramato il bollettino medico sulle condizioni di Dusan Vlahovic: 

    "In seguito al problema muscolare accusato durante la partita Juventus - Cagliari ,questa mattina Dusan Vlahovic è stato sottoposto ad approfondimenti radiologici presso il J|medical. 

    Gli esami strumentali hanno evidenziato una lesione di alto grado della giunzione muscolo - tendinea dell’adduttore lungo di sinistra".

    • Pubblicità

  • L'INFORTUNIO DI VLAHOVIC

    Dusan Vlahovic ha lasciato il campo nel primo tempo di Juventus-Cagliari

    Dopo una conclusione verso la porta di Caprile, l'attaccante serbo ha accusato un problema fisico e ha chiesto immediatamente il cambio.

    Lo stesso Spalletti nel post gara non ha fatto troppi giri di parole: “Si è stirato, ne avrà per un bel po’ di tempo”.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • VLAHOVIC GIOCA NAPOLI-JUVENTUS?

    Dusan Vlahovic non sarà a disposizione di Luciano Spalletti in occasione di Juventus-Napoli, in programma domenica sera 7 dicembre all'Allianz Stadium alle 20:45 e valida per la quattordicesima giornata di Serie A.

  • QUANDO TORNA VLAHOVIC?

    Nel comunicato della Juventus si legge: "Saranno necessari ulteriori consulti medici per definire le modalità terapeutiche più appropriate".

    Al momento, dunque, non sono chiari i tempi di recupero. Solamente nei prossimi giorni verrà stilato un programma per capire quando l'attaccante serbo potrà essere nuovamente a disposizione di Spalletti.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • VLAHOVIC SI OPERA?

    La Juventus sta valutando l'eventuale operazione chirurgica per Dusan Vlahovic dopo la lesione di alto grado della giunzione muscolo - tendinea dell’adduttore lungo di sinistra.

    Nei prossimi giorni, l'attaccante serbo si sottoporrà a nuove visite per capire se sarà necessario l'intervento.

  • QUANTE E QUALI PARTITE SALTA VLAHOVIC

    Dusan Vlahovic starà fuori per diverse gare. Il serbo non ci sarà a dicembre nelle trasferte di campionato a Napoli, Bologna e Pisa e sfida allo Stadium contro la Roma, in Champions League contro il Pafos e la Coppa Italia con l’Udinese. 

    A gennaio non ci sarà contro Lecce, Sassuolo, Cremonese, Cagliari e Napoli in Serie A e le ultime due giornate di Champions League con Benfica a Torino e Monaco in trasferta, mentre a febbraio il calendario della Juventus prevede trasferta a Parma, Lazio in casa e viaggio a San Siro contro l’Inter nelle prime due settimane prima dell’eventuale doppio playoff di Champions League e degli eventuali quarti di Coppa Italia. 

  • Pubblicità
    Pubblicità
Coppa Italia
Juventus crest
Juventus
JUV
Udinese crest
Udinese
UDI