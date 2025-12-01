Infortunio Vlahovic, l'esito degli esami: quando torna l'attaccante della Juventus? Condizioni, tempi di recupero, quante e quali partite salta

Uno stop improvviso. Sensazioni subito negative e il cambio forzato, nel primo tempo di Juventus-Cagliari. Una nota stonata che ha rovinato la notte dell’Allianz Stadium, quella della rimonta bianconera sui sardi firmata da Yildiz.
Dusan Vlahovic si è fermato. L’attaccante serbo ha alzato bandiera bianca al 30’ della sfida valida per il 13° turno di Serie A, dopo aver calciato verso la porta di Caprile, prima di lasciare il rettangolo verde di gioco zoppicando.
A due giorni dalla sfida, l’attaccante serbo si è sottoposto agli esami strumentali in seguito al risentimento muscolare all’adduttore della coscia sinistra.
Come sta Vlahovic? Quando torna? Le ultime sulle sue condizioni e l'esito dei controlli.