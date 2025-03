Com'è andata la prima volta di Tudor sulla panchina della Juventus, era il vice di Pirlo: "Mai più"

Il croato è già stato per una stagione sulla panchina della Juventus, ma come vice di Pirlo: due coppe e tanti contrasti.

Igor Tudor torna alla Juventus per la sua terza vita in bianconero. Già perché il croato non ha solo giocato a Torino, ma anche allenato.

Nella stagione 2020/2021 assume l'incarico di vice con Andrea Pirlo, chiamato da Andrea Agnelli alla guida della squadra dopo l'esonero di Maurizio Sarri. Una scommessa in cui l'ex presidente credeva molto.

Pirlo, in quell'occasione, scelse di farsi affiancare da Tudor che rinunciò perfino a dei soldi pur di sedersi sulla panchina della Juventus. Una scelta che a posteriori non avrebbe fatto, come confidato dal croato qualche tempo dopo.