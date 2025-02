Claudio Echeverri approda al Manchester City: chi è il nuovo giocatore di Pep Guardiola, aveva firmato nel 2024

C. Echeverri

Il fantasista classe 2006 dopo il prestito al River Plate è pronto ad iniziare la sua nuova avventura in Inghilterra: tutto sul talento argentino.

Il calciomercato invernale è ormai alle spalle, ma il Manchester City accoglie un nuovo giocatore a fine febbraio.

Si tratta di Claudio Echeverri, fantasista classe 2006 argentino, rientrato dal prestito al River Plate a fine dicembre ma ufficialmente arrivato in Inghilterra solo dopo la disputa del Campionato Sudamericano U20 con l'Albiceleste.

Pep Guardiola avrà dunque a disposizione forze nuove per questo finale di stagione: l'obiettivo sarà quello di riuscire ad integrarlo al meglio e far sì che diventi un giocatore chiave per il futuro.