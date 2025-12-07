Classifica finale F1, chi ha vinto il Mondiale? Norris e Verstappen divisi da due soli punti

Un’edizione dai due volti, che nelle battute iniziali ha visto una McLaren dominante dare l’impressione di poter chiudere i giochi a suo favore con relativa facilità (lo ha fatto nella classifica a squadre), ma che nella seconda parte ha fatto registrare la furiosa rimonta di Max Verstappen e della Red Bull, tanto che il discorso relativo al Mondiale piloti è stato chiuso solo all’ultimo chilometro dell’ultima gara: quella di Abu Dhabi.
Un lungo cammino iniziato in Australia lo scorso 16 marzo e concluso appunto il 7 dicembre, dopo un numero record di 24 Gran Premi.
A laurearsi per la prima volta campione del mondo è stato Lando Norris, che raccoglie così lo scettro lasciato da Max Verstappen.