Classifica finale F1, chi ha vinto il Mondiale? Norris e Verstappen divisi da due soli punti

Max Verstappen ha abdicato dopo una gara condotta, come sempre, da autentico fuoriclasse.

Il pilota olandese ha dominato il il Gran Premio di Abu Dhabi, ma la cosa non gli è bastata per portare a casa quello che sarebbe stato il suo quinto titolo consecutivo.

A vincere il Mondiale è stato infatti Lando Norris che si era presentato all’appuntamento con dodici punti di vantaggio su Verstappen, che poi si sono rivelati decisivi.