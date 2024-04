Clamoroso in Supercoppa di Turchia: il Galatasaray segna subito, il Fenerbahçe lascia il campo

Doveva essere una partita diversa dalle altre e lo è stata: Galatasaray-Fenerbahçe è durata il tempo del goal di Icardi.

Quello che in molti si aspettavano si è effettivamente verificato: è durata poco più di un minuto la sfida che ha messo in palio la Supercoppa di Turchia.

Ad affrontarsi, in una gara che si sarebbe dovuta giocare quattro mesi fa, il Galatasaray ed il Fenerbahçe, ovvero le due compagini più importanti del Paese. Un appuntamento importante per il calcio turco è atteso da molti che però per il club gialloblù si è rivelato essere la migliore occasione possibile per inscenare una clamorosa protesta.

Non solo infatti il Fenerbahçe, la squadra di Bonucci e Dzeko, ha mandato in campo la formazione Under 19, ma ha portato in panchina solo quattro elementi.