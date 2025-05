Clamoroso crollo interno dell’Ajax contro il NEC: Eredivisie totalmente riaperta

L’Ajax cade in casa contro il NEC e consente al PSV di riportarsi in scia: ad inizio turno i Lancieri avevano la possibilità di vincere il titolo.

Poteva essere la giornata delle celebrazioni per la conquista del 37° titolo di campione d’Olanda, l’Ajax invece non solo non ha avuto modo di sfruttare il potenziale match point, ma è imbattuto in una sconfitta clamorosa che riapre tutti i giochi in Eredivisie.

I Lancieri si erano presentati all’inizio del 32° turno con quattro punti in più sulla più diretta inseguitrice, ovvero il PSV, e dunque con un margine che, con la giusta combinazione di risultati si sarebbe tradotto in un trionfo con due giornate di anticipo.

La giusta combinazione non solo non si è verificata, ma l’Ajax ha perso quasi tutto vantaggio sul quale poteva disporre.