Chukwueze, operazione riscatto: convince il Milan e può far cambiare ruolo a Pulisic

Il nigeriano è stato gran protagonista sia contro il City che contro il Real: l'obiettivo è ripartire dopo una prima stagione a corrente alternata.

Se non è da un rigore sbagliato che si giudica un giocatore, figuriamoci se si può farlo dopo un goal segnato in un'amichevole agostana contro il Real Madrid. Ma nel caso di Samuel Chukwueze la questione è un filo diversa. Perché qui davvero si possono iniziare a dare i primi giudizi.

Il nigeriano del Milan è probabilmente l'uomo copertina del precampionato rossonero, che fino a questo momento si è rivelato positivo: dopo un poco entusiasmante pareggio all'esordio contro il Rapid Vienna, ecco i due successi a stelle e strisce contro Manchester City e Real Madrid.

L'ultimo è arrivato nella notte contro il Real, a Chicago: un 1-0 griffato proprio da un sinistro vincente di Chukwueze al decimo minuto della ripresa, ben servito dal talentino Liberali davanti a Lunin.

Ma, come già spiegato, non è da questi particolari che si giudica un giocatore. Non solo, almeno.