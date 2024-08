Milan-Real Madrid 1-0, Chukwueze stende le Merengues: cronaca e tabellino della partita

Una rete del nigeriano decide la gara di Chicago a favore del Milan: seconda vittoria su due per gli uomini di Fonseca negli Stati Uniti.

Due su due. Dopo il Manchester City, a Chicago il Milan batte anche il Real Madrid. Un doppio scalpo prestigiosissimo per i rossoneri nel contesto della tournée americana, che si concluderà a metà della prossima settimana.

A spezzare definitivamente in due la partita, dopo un primo tempo equilibrato, è una rete di Samuel Chukwueze al decimo minuto della ripresa: l'unico guizzo vincente dell'incontro a differenza della partita vinta contro il City qualche giorno fa, che di goal ne aveva proposti addirittura cinque.

Una vittoria come sempre importante per il morale e per portare avanti serenamente la preparazione, nonostante ancora una volta in campo si sia visto un mix tra big, giovani e seconde scelte.