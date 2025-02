Chivu nuovo allenatore del Parma, ufficialmente: comincia la sua carriera in Serie A

Dopo gli anni nelle giovanili interiste, Cristian Chivu è stato scelto dal Parma come sostituto dell'esonerato Pecchia.

Cristian Chivu è il nuovo allenatore del Parma. Esonerato Pecchia, la società gialloblù ha confermato l'arrivo in prima squadra del 44enne tecnico romeno reduce dall'esperienza alla guida delle giovanili interiste.

Per Chivu si tratta di una prima volta tra i professionisti, vista una carriera fin qui interamente dedicata alle giovanili dell'Inter. Il presidente del Parma Krause non ha però avuto dubbi nell'affidarsi all'ex noto giocatore, attratto dalle sue idee di gioco mostrate dal 2018 al 2024 come guida delle Under nerazzurre.

Insieme a Chivu arrivano a Parma anche l'allenatore in seconda Antonio Gagliardi, il collaboratore Angelo Palombo (nelle ultime settimane ingaggiato dalla Kings League come allenatore prima, e giocatore poi, dei Caesar) e l'allenatore dei portieri Nicola Pavarini.