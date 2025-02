Come giocherà il Parma con Chivu: modulo, formazione, titolari e uomini chiave

Il Parma ha deciso: ripartirà da Chivu. Ecco come giocherà e su quali uomini punterà il nuovo tecnico dei ducali, che prende il posto di Pecchia.

Momento complicato per il Parma, che si trova invischiato nella lotta per non retrocedere. I gialloblù occupano attualmente la terzultima posizione con 20 punti, a una sola lunghezza dalla zona salvezza.

La sconfitta contro la Roma di domenica scorsa rappresenta il quarto K.O. consecutivo e il quinto nelle ultime sei partite, con la squadra ancora a secco di vittorie nel 2025. L'ultimo successo risale infatti al 28 dicembre, quando il Parma si impose per 2-1 sul Monza.

Questi risultati negativi hanno portato la società ad esonerare Fabio Pecchia, ufficializzando la decisione con un comunicato che ha messo fine all’avventura del tecnico sulla panchina della società ducale dopo 110 partite alla guida della squadra gialloblù, con il punto più alto raggiunto nella storica promozione dalla Serie B alla A nella stagione 2023/2024.

Al suo posto, il Parma ha scelto Cristian Chivu, che ha battuto la concorrenza dei vari Tudor, Ballardini e Pirlo, nomi valutato dal club ducali e girati nelle ore successive all’esonero di Pecchia.