Chi sono Filippo Mané e Samuele Inacio: i due talenti italiani al Mondiale per Club col Borussia Dortmund

Filippo Mané e Samuele Inacio hanno avuto modo di vivere un’esperienza importante al Mondiale per Club: entrambi lo hanno vissuto con la maglia del Borussia Dortmund.

Se per le due rappresentati della Serie A, ovvero Inter e Juventus, il torneo si è chiuso relativamente presto con l’eliminazione agli ottavi di finale, tra allenatori e calciatori c’è ancora un po’ di Italia nel Mondiale per Club.

C’è un po’ di tricolore anche nel Borussia Dortmund che è arrivato a contendere al Real Madrid in un posto in semifinale. A ‘sventolarlo’ sono due giovanissimi talenti nostrani, che giocano in posizioni di campo molto diverse ma che, oltre all’avventura in Germania, hanno già avuto modo di condividere l’Azzurro, visto che hanno rappresentato l’Italia con le selezioni giovanili.

Si tratta di Filippo Mané e Samuele Inacio, due ragazzi di rispettivamente 20 e 17 anni. Entrambi, in occasione dei quarti di finale del Mondiale per Club, sono stati portati in panchina dal tecnico Kovac.