Chi salta Inter-Atletico Madrid: le ultime su Acerbi, Morata, Lemar e Azpilicueta

Inter e Atletico Madrid di fronte nell'andata degli ottavi di Champions: chi è out e chi invece è disponibile per il match di San Siro.

C'è grande attesa per la seconda tornata relativa ai match validi per l'andata degli ottavi di finale di Champions League: a far parte del novero vi è anche Inter-Atletico Madrid.

I nerazzurri ospitano i 'Colchoneros' nel primo atto in programma a San Siro, mentre al ritorno saranno di scena al 'Civitas Metropolitano' il prossimo 13 marzo.

Sono diversi i nomi 'caldi' a poche ore dal calcio d'inizio: su tutti Alvaro Morata, uscito malconcio dalla sfida di Liga persa di misura sul campo del Siviglia lo scorso 11 febbraio, senza dimenticare Francesco Acerbi sulla sponda nerazzurra.