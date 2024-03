Chi potrebbe sostituire Acerbi: tutti i nomi per la difesa dell'Inter

Un'eventuale separazione da Acerbi obbligherebbe l'Inter a trovare un valido sostituto del difensore: tutti i nomi in lizza.

I prossimi giorni saranno decisivi per determinare l'eventuale sanzione da comminare a Francesco Acerbi in relazione al presunto insulto discriminatorio rivolto a Juan Jesus durante Inter-Napoli: dopo aver ascoltato entrambi i giocatori, il procuratore federale Chinè trasferirà tutti gli elementi utili al Giudice Sportivo Mastrandrea, con quest'ultimo che avrà il compito di prendere una decisione definitiva.

Qualora venisse riconosciuta la matrice razzista dell'insulto, Acerbi potrebbe andare incontro a una squalifica minima di dieci giornate: uno scenario che gli farebbe terminare prima del previsto la stagione e, forse, anche l'esperienza all'Inter, da tempo impegnata nella lotta contro il razzismo.

L'eventuale divorzio dal difensore classe 1988 obbligherebbe la società nerazzurra a tornare sul mercato per trovare un valido sostituto, in grado di guidare la retroguardia: 'La Gazzetta dello Sport' ha fatto i nomi che potrebbero fare al caso di Marotta e Ausilio in estate.