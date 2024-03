Acerbi ora rischia tutto: l'Inter pensa all'addio anticipato a fine stagione

Oggi è il giorno della videoconferenza di Acerbi che sarà ascoltato dal procuratore federale Chinè: a rischio anche il futuro all'Inter del difensore.

Giornata cruciale per il caso Acerbi-Juan Jesus, col procuratore federale Chinè pronto ad ascoltare i due giocatori in videoconferenza: dal punto di vista del difensore dell'Inter, la posta in gioco rischia di essere elevatissima.

Alle ore 10 Acerbi esporrà la sua versione, accompagnato dall'amministratore delegato Giuseppe Marotta e dall'avvocato dell'Inter, Angelo Capellini: confermerà l'intento non discriminatorio della frase rivolta al collega del Napoli, come d'altronde ha già fatto nei giorni scorsi.

L'intento di Chinè è di chiudere in breve tempo la questione, in modo da approfondire il tutto per consegnare elementi preziosi al Giudice Sportivo Mastrandrea che emetterà il suo verdetto: da cui potrebbe anche dipendere il futuro nerazzurro di Acerbi.