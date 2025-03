Chi gioca nell'attacco dell'Udinese contro l'Inter: Thauvin e Sanchez sono infortunati, Lucca cerca un partner offensivo

Runjaic è alle prese con un'emergenza in vista della gara di San Siro: dall'avanzamento di Ekkelenkamp a Iker Bravo e Davis, le opzioni.

Giocare in casa della prima in classifica senza uno dei propri principali attaccanti non è mai il massimo della vita. E se poi, come nel caso dell'Udinese, gli attaccanti assenti saranno due, ecco che le cose rischiano di complicarsi a dismisura.

Né il grande ex Alexis Sanchez né tantomeno Florian Thauvin saranno in campo contro l'Inter domenica 30, nella gara valida per la trentesima giornata: il primo per il trauma distrattivo al soleo del polpaccio sinistro rimediato col Cile, il secondo per il problema alla pianta di un piede che lo sta tenendo lontano dai campi da metà marzo.

Chi giocherà dunque a San Siro? Chi farà parte dell'attacco dell'Udinese senza Thauvin e Sanchez? Chi sarà il partner offensivo di Lorenzo Lucca? Le opzioni a disposizione del tecnico Kosta Runjaic.