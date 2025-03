Quando torna Thauvin dall'infortunio: la data del rientro, perché non gioca Inter-Udinese e i suoi tempi di recupero

Florian Thauvin si è fermato prima di Udinese-Verona del 15 marzo e salterà anche la trasferta contro l'Inter: quando tornerà a giocare.

Ma Florian Thauvin giocherà contro l'Inter? La domanda, nell'ambiente dell'Udinese, se la sono posta un po' tutti. Ed è normale che sia così, considerato come si tratti del giocatore più talentuoso dell'Udinese.

Ebbene, la risposta è negativa: no, Thauvin contro l'Inter non ci sarà. La squadra di Kosta Runjaic dovrà dunque arrangiarsi senza di lui a San Siro, nella gara in programma alle ore 18 di domenica 30 marzo.

Quando tornerà in campo Thauvin? Quando sarà effettivamente recuperato dall'infortunio? Le ultime sulle sue condizioni.