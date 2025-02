Chi gioca Napoli-Inter, le ultime sulle formazioni: Politano e Raspadori titolari, rientra Thuram

SSC Napoli vs Inter

Napoli ed Inter si affronteranno in una delicata ‘sfida Scudetto’: le probabili scelte di Antonio Conte e Simone Inzaghi.

Forse è presto per parlare di sfida decisiva, ma quello che è certo è che Napoli-Inter rappresenterà un bivio importantissimo nella corsa che conduce allo Scudetto.

Il 27° turno di Serie A metterà infatti di fronte le prime due forze del torneo, nonché due squadre separate da una sola lunghezza in classifica, e se i meneghini nel turno precedente, dopo una lunga rincorsa, sono riusciti ad effettuare il sorpasso prendendosi la vetta in solitaria della classifica, i partenopei arriveranno allo scontro diretto sapendo di poter contare sul fattore ‘Maradona’ e di avere la possibilità, in caso di risultato pieno, di poter effettuare un immediato controsorpasso.

Una sfida dunque, quella che si giocherà sabato 1 marzo, che molto dirà sul discorso Scudetto.