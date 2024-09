Lungo stop per Meret dopo l'infortunio contro la Juventus: chi prende il suo posto tra i pali del Napoli?

Il Napoli perde Meret per infortunio e non sarà uno stop breve per il portiere azzurro.

La sua partita contro la Juventus è durata appena 36 minuti e per rivederlo in campo ci vorrà un po'.

Ma nel frattempo chi giocherà al suo posto?