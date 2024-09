Infortunio Meret in Juve-Napoli, cosa si è fatto e quando rientra: le ultime e i tempi di recupero

Meret infortunato, costretto ad uscire nel primo tempo della partita tra Juventus e Napoli: le ultimissime sul suo k.o.

La partita di Alex Meret, portiere del Napoli, è durata solamente 36 minuti.

L'estremo difensore di Conte, infatti, è stato costretto al cambio nella sentitissima trasferta dello Stadium, casa della Juventus. Al suo posto dentro Caprile, secondo del titolarissimo azzurro.

Dopo un problema fisico, Meret ha provato a restare in campo per qualche minuto, per poi alla fine alzare bandiera bianca e permettere a Caprile di giocare la prima gara stagionale. Per l'ex Bari si tratta in generale del primo match ufficiale con il Napoli.