Chi gioca al posto di Berardi nel Sassuolo: le alternative per Grosso dopo l'infortunio del capitano

Le sensazioni negative sono state confermate dall'esito dei controlli a cui Berardi si è sottoposto per determinare l'entità dell'infortunio.

“Gli esami strumentali - si legge nella nota emessa dal Sassuolo - effettuati a Domenico Berardi, in seguito all’infortunio rimediato in occasione della gara Como-Sassuolo, hanno evidenziato una lesione di medio grado del muscolo flessore della gamba destra”.

Lo stesso Grosso, al termine di Como-Sassuolo, non aveva mostrato grande ottimismo.

"Nei prossimi giorni capiremo. Sicuramente - aveva dichiarato il tecnico a 'Sky Sport' - lo perdiamo per un periodo, speriamo non lungo perché per noi è un ragazzo importante. Ci saranno delle opportunità per altri ragazzi, speriamo che si faranno trovare pronti".