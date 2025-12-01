Pubblicità
Chi gioca al posto di Berardi nel Sassuolo: le alternative per Grosso dopo l'infortunio del capitano

L'infortunio rimediato da Berardi in Como-Sassuolo è serio: chi gioca al posto del capitano neroverde, il cui rientro avverrà solo nel nuovo anno.

Oltre al danno anche la beffa per il Sassuolo, battuto dal Como nell'anticipo del venerdì valido per il tredicesimo turno di Serie A.

Oltre che con la sconfitta, i neroverdi hanno dovuto fare i conti anche con l'infortunio rimediato da Domenico Berardi, costretto a lasciare il terreno di gioco del 'Sinigaglia' in avvio di ripresa.

Un problema che obbligherà l'attaccante calabrese a guardare i suoi compagni di squadra dalla tv nelle prossime partite: ma chi giocherà al suo posto? Le opzioni a disposizione di Grosso per la sostituzione di Berardi.

  • L'INFORTUNIO DI BERARDI

    Le sensazioni negative sono state confermate dall'esito dei controlli a cui Berardi si è sottoposto per determinare l'entità dell'infortunio.

    “Gli esami strumentali - si legge nella nota emessa dal Sassuolo - effettuati a Domenico Berardi, in seguito all’infortunio rimediato in occasione della gara Como-Sassuolo, hanno evidenziato una lesione di medio grado del muscolo flessore della gamba destra”.

    Lo stesso Grosso, al termine di Como-Sassuolo, non aveva mostrato grande ottimismo.

    "Nei prossimi giorni capiremo. Sicuramente - aveva dichiarato il tecnico a 'Sky Sport' - lo perdiamo per un periodo, speriamo non lungo perché per noi è un ragazzo importante. Ci saranno delle opportunità per altri ragazzi, speriamo che si faranno trovare pronti".

  • QUANDO TORNA BERARDI

    Berardi dovrà rimanere ai box per circa 45 giorni: ciò significa che il suo 2025 calcistico si è concluso in anticipo.

    Rientro previsto a gennaio, probabilmente in occasione della sfida che metterà di fronte il Sassuolo alla Cremonese il 25 del mese.

  • CHI GIOCA AL POSTO DI BERARDI NEL SASSUOLO

    Ma chi raccoglierà l'eredità di Berardi durante questo periodo? L'indiziato principale è Cristian Volpato, ovvero il giocatore che lo ha sostituito a Como subito dopo l'infortunio.

    L'italo-australiano avrà modo di rimpinguare il minutaggio stagionale: finora ha collezionato dieci presenze tra Serie A e Coppa Italia, tre delle quali dal primo minuto. Con il forfait di Berardi avrà maggiore continuità, in attesa che il capitano si ristabilisca e si riprenda il proprio posto sull'out di destra del tridente offensivo.

  • L'ALTRA OPZIONE

    In lizza, seppur molto defilato, c'è anche Nicholas Pierini, impiegabile da ala destra come già avvenuto nella mezz'ora finale di Verona-Sassuolo del 3 ottobre scorso.

    Si tratta però di una seconda scelta rispetto a Volpato, sostituto naturale di Berardi e candidato a vestire una maglia da titolare nei prossimi appuntamenti che vedranno protagonista la squadra emiliana.

