Chi gioca al posto di Berardi nel Sassuolo: le alternative per Grosso dopo l'infortunio del capitano

Oltre al danno anche la beffa per il Sassuolo, battuto dal Como nell'anticipo del venerdì valido per il tredicesimo turno di Serie A.
Oltre che con la sconfitta, i neroverdi hanno dovuto fare i conti anche con l'infortunio rimediato da Domenico Berardi, costretto a lasciare il terreno di gioco del 'Sinigaglia' in avvio di ripresa.
Un problema che obbligherà l'attaccante calabrese a guardare i suoi compagni di squadra dalla tv nelle prossime partite: ma chi giocherà al suo posto? Le opzioni a disposizione di Grosso per la sostituzione di Berardi.