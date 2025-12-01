Infortunio Berardi, l'esito degli esami: quando torna l'attaccante del Sassuolo? Condizioni, tempi di recupero, quante e quali partite salta

I tempi di recupero per questo tipo di lesione sono di circa 45 giorni. “Il calciatore ha già iniziato l’iter riabilitativo” si legge nella nota del Sassuolo.

La squadra di Grosso affronterà Fiorentina e Torino in casa e Milan e Bologna in trasferta nel mese di dicembre, mentre se la vedrà con Parma, Juventus, Roma e Napoli nella prima metà di gennaio.

Il rientro di Berardi potrebbe avvenire in occasione del match contro la Cremonese di domenica 25 gennaio 2026.