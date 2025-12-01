Infortunio Berardi, l'esito degli esami: quando torna l'attaccante del Sassuolo? Condizioni, tempi di recupero, quante e quali partite salta

Arrivano brutte notizie per il Sassuolo e per il suo allenatore Fabio Grosso. Il 2025 di Domenico Berardi si chiude in anticipo: l’attaccante della Nazionale rientrerà direttamente nel nuovo anno solare dopo l’infortunio accusato nel corso di Como-Sassuolo.
Gli esami a cui si è sottoposto quest’oggi, a tre giorni dallo stop, hanno evidenziato una lesione di medio grado del muscolo flessore della gamba destra, che lo costringerà ad uno stop forzato di circa 45 giorni.
Berardi ha già iniziato l’iter di recupero e nei prossimi giorni verranno definitivi con maggiore precisione i tempi di recupero dell’attaccante dei neroverdi.