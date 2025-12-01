Pubblicità
US Sassuolo Calcio v Genoa CFC - Serie A
Alessandro De Felice

Infortunio Berardi, l'esito degli esami: quando torna l'attaccante del Sassuolo? Condizioni, tempi di recupero, quante e quali partite salta

Lesione di medio grado al flessore della gamba destra, infortunatosi nel corso di Como-Sassuolo: l’attaccante ha già iniziato l'iter riabilitativo.

Arrivano brutte notizie per il Sassuolo e per il suo allenatore Fabio Grosso. Il 2025 di Domenico Berardi si chiude in anticipo: l’attaccante della Nazionale rientrerà direttamente nel nuovo anno solare dopo l’infortunio accusato nel corso di Como-Sassuolo.

Gli esami a cui si è sottoposto quest’oggi, a tre giorni dallo stop, hanno evidenziato una lesione di medio grado del muscolo flessore della gamba destra, che lo costringerà ad uno stop forzato di circa 45 giorni.

Berardi ha già iniziato l’iter di recupero e nei prossimi giorni verranno definitivi con maggiore precisione i tempi di recupero dell’attaccante dei neroverdi.

  • L’INFORTUNIO DI BERARDI

    La partita di Berardi al “Sinigaglia” di Como si è chiusa al 50’, quando il calciatore del Sassuolo ha avvertito un forte fastidio al flessore nel tentativo di avviare un contropiede sulla fascia destra, mentre provava a superare Alberto Moreno. 

    L’attaccante si è immediatamente fermato, toccandosi la parte posteriore della coscia destra e chiamando il cambio. 

    Lo staff medico neroverde è intervenuto applicando del ghiaccio dopo l’uscita dal campo, mentre Cristian Volpato ha preso il suo posto.

  • IL COMUNICATO UFFICIALE

    Dopo gli esami strumentali di rito, il Sassuolo ha diramato i tempi di recupero:

    “Gli esami strumentali effettuati a Domenico Berardi, in seguito all’infortunio rimediato in occasione della gara Como-Sassuolo, hanno evidenziato una lesione di medio grado del muscolo flessore della gamba destra”. 

  • QUANDO TORNA BERARDI E QUALI PARTITE SALTA

    I tempi di recupero per questo tipo di lesione sono di circa 45 giorni. “Il calciatore ha già iniziato l’iter riabilitativo” si legge nella nota del Sassuolo.

    La squadra di Grosso affronterà Fiorentina e Torino in casa e Milan e Bologna in trasferta nel mese di dicembre, mentre se la vedrà con Parma, Juventus, Roma e Napoli nella prima metà di gennaio.

    Il rientro di Berardi potrebbe avvenire in occasione del match contro la Cremonese di domenica 25 gennaio 2026.

  • CHI GIOCA AL POSTO DI BERARDI?

    L’infortunio di Domenico Berardi apre nuovi scenari in casa Sassuolo con Cristian Volpato che potrebbe guadagnarsi più spazio e più minuti. 

    L’italo-australiano è subentrato proprio all’attaccante della Nazionale dopo l’infortunio a Como e potrebbe essere lui a raccogliere l’eredità nello scacchiere tattico di Fabio Grosso nelle prossime gare.

