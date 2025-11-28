Pubblicità
Como SassuoloGetty
Vittorio Rotondaro

Como-Sassuolo 2-0, pagelle e tabellino: Nico Paz architetto, Douvikas cecchino, Pinamonti non punge, Berardi sfortunato

Il Como aggancia momentaneamente Inter e Bologna a 24 punti: 2-0 al Sassuolo che porta le firme di Douvikas e Moreno. Altra grande prova di Nico Paz.

Il Como continua a macinare punti e sogna un posto in Europa: anche il Sassuolo finisce sotto i colpi dei ragazzi di Fabregas, ancora imbattuti tra le mura amiche. Per i neroverdi seconda partita senza vincere dopo il 2-2 acciuffato allo scadere contro il Pisa: 48° compleanno amaro per Grosso.

La novità nell'undici lariano è l'avvicendamento in attacco tra Morata e Douvikas: è proprio il greco a sbloccare il punteggio resistendo alla marcatura di Muharemovic e sfruttando un tiro-assist di Moreno. La risposta ospite è affidata a Matic che ci prova in un paio di occasioni, senza particolare fortuna. Da applausi l'acrobazia di Nico Paz, che si iscrive alla partita a modo suo: rovesciata volante che impegna all'intervento Muric.

Per il Sassuolo piove sul bagnato in avvio di ripresa: Berardi sente tirare il flessore della coscia destra dopo uno scatto e deve abbandonare il campo. A conferma dell'inerzia in favore del Como vi è la giocata extra-lusso di Nico Paz che si inventa un pallone quasi visionario per l'inserimento di Moreno, lesto nell'anticipare di testa Muric per il raddoppio. Volpato ha sul mancino il pallone del 2-1 ma lo calcia sull'esterno della rete, incrementando i dubbi su cosa sarebbe potuto accadere in un finale decisamente più 'caldo'.

  • PAGELLE COMO

    Moreno (7) attaccante aggiunto con zampino in entrambi i goal, Nico Paz (7) cresce col passare dei minuti: sfiora un eurogoal e propizia il 2-0 con la giocata del campione. Addai (5.5) in calo rispetto alle ultime uscite, a Douvikas (7) basta un pallone per ritrovare la gioia della rete.

    Voti Como(4-2-3-1): Butez 6; Vojvoda 6 (59' Posch 6), Diego Carlos 6, Ramon 6, Moreno 7; Caqueret 6 (59' Da Cunha 6), Perrone 6.5 (91' Kempf s.v.); Addai 5.5 (82' Kuhn s.v.), Nico Paz 7, Rodriguez 6.5 (59' Baturina 6); Douvikas 7. All. Fabregas.

  • PAGELLE SASSUOLO

    Muric (5.5) vola sull'acrobazia di Nico Paz ma è in ritardo nell'azione che porta al 2-0: Moreno lo brucia. Idzes (5) e Muharemovic (5) soffrono l'elevato tasso tecnico degli avversari. La gara di Pinamonti (5) non decolla, Berardi (6) non sfigura prima dell'infortunio che lo toglie dai giochi.

    Voti Sassuolo(4-3-3): Muric 5.5; Walukiewicz 6, Idzes 5, Muharemovic 5, Doig 6 (82' Candé s.v.); Thorstvedt 6, Matic 6.5, Koné 5 (82' Iannoni s.v.); Berardi 6 (51' Volpato 5.5), Pinamonti 5 (68' Moro 5.5), Laurienté 5.5 (69' Fadera 6). All. Grosso.

  • TABELLINO COMO-SASSUOLO

    Marcatori: 14' Douvikas, 53' Moreno

    COMO (4-2-3-1): Butez 6; Vojvoda 6 (59' Posch 6), Diego Carlos 6, Ramon 6, Moreno 7; Caqueret 6 (59' Da Cunha 6), Perrone 6.5 (91' Kempf s.v.); Addai 5.5 (82' Kuhn s.v.), Nico Paz 7, Rodriguez 6.5 (59' Baturina 6); Douvikas 7. All. Fabregas.

    SASSUOLO (4-3-3): Muric 5.5; Walukiewicz 6, Idzes 5, Muharemovic 5, Doig 6 (82' Candé s.v.); Thorstvedt 6, Matic 6.5, Koné 5 (82' Iannoni s.v.); Berardi 6 (51' Volpato 5.5), Pinamonti 5 (68' Moro 5.5), Laurienté 5.5 (69' Fadera 6). All. Grosso.

    Arbitro: Marchetti

    Ammoniti: Koné (S), Caqueret (C), Ramon (C)

    Espulsi: -

