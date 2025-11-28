Como-Sassuolo 2-0, pagelle e tabellino: Nico Paz architetto, Douvikas cecchino, Pinamonti non punge, Berardi sfortunato

Il Como continua a macinare punti e sogna un posto in Europa: anche il Sassuolo finisce sotto i colpi dei ragazzi di Fabregas, ancora imbattuti tra le mura amiche. Per i neroverdi seconda partita senza vincere dopo il 2-2 acciuffato allo scadere contro il Pisa: 48° compleanno amaro per Grosso.

La novità nell'undici lariano è l'avvicendamento in attacco tra Morata e Douvikas: è proprio il greco a sbloccare il punteggio resistendo alla marcatura di Muharemovic e sfruttando un tiro-assist di Moreno. La risposta ospite è affidata a Matic che ci prova in un paio di occasioni, senza particolare fortuna. Da applausi l'acrobazia di Nico Paz, che si iscrive alla partita a modo suo: rovesciata volante che impegna all'intervento Muric.

Per il Sassuolo piove sul bagnato in avvio di ripresa: Berardi sente tirare il flessore della coscia destra dopo uno scatto e deve abbandonare il campo. A conferma dell'inerzia in favore del Como vi è la giocata extra-lusso di Nico Paz che si inventa un pallone quasi visionario per l'inserimento di Moreno, lesto nell'anticipare di testa Muric per il raddoppio. Volpato ha sul mancino il pallone del 2-1 ma lo calcia sull'esterno della rete, incrementando i dubbi su cosa sarebbe potuto accadere in un finale decisamente più 'caldo'.