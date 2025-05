Chi era Riccardo Claris, il tifoso dell’Atalanta ucciso a Bergamo

Grande tifoso dell’Atalanta, aveva anche giocato a calcio: viveva a pochi passi dallo stadio e lavorava per una società di Milano.

Una lite scoppiata per mere questioni di rivalità calcistica che è sfociata in una tragedia.

Il mondo del calcio si ritrova a fare i conti con un altro lutto e con la morte di un ragazzo di soli 26 anni.

A perdere la vita è stato Riccardo Claris, un tifoso dell’Atalanta, al culmine di una rissa che ha visto coinvolti diversi ragazzi nei pressi dello stadio di Bergamo.

L'articolo prosegue qui sotto

Il tutto è accaduto nella notte tra sabato e domenica quando, come riportato dal ‘Corriere della Sera’, a far scatenare la lite è stata una semplice strofa di un coro dell’Inter.

Da lì lo scontro tra due gruppi di ragazzi in via del Ghirardelli, poi sfociato nella coltellata alla schiena che è risultata fatale per Riccardo Claris.