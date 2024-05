Chi è Vitor Roque, il gioiello del Barcellona che piace all'Inter: dai paragoni con Ronaldo alle difficoltà in Liga Serie AInterBarcellonaCalciomercato

Riflettori puntati sul classe 2005 brasiliano, pagato 60 milioni, ma che in blaugrana non trova spazio: l'Inter potrebbe prenderlo in prestito.