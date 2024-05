Gazzetta dello Sport - Vitor Roque offerto all'Inter: ai titoli di coda la storia col Barcellona

L'attaccante brasiliano potrebbe lasciare il Barcellona in prestito, scontento del minutaggio riservatogli da Xavi: l'Inter riflette sul da farsi.

I 101 goal stagionali non farebbero pensare a un restyling dell'attacco, eppure in casa Inter sono in atto le manovre da attuare per consegnare un reparto rinnovato a Simone Inzaghi.

Esclusi Lautaro e Thuram (nel contratto del francese è però presente una clausola rescissoria da 95 milioni che non lascia del tutto tranquilli i tifosi), l'attacco dell'Inter andrà incontro a un rinnovamento già iniziato: la posizione di Arnautovic resta in bilico e Sanchez è destinato a salutare alla scadenza, mentre Taremi è da tempo promesso sposo dei nerazzurri.

In questo calderone di possibilità potrebbe inserirsi anche Vitor Roque, uno degli scontenti del Barcellona.