Chi è Troy Parrott, il nuovo eroe dell’Irlanda che ha portato i Boys in Green ai playoff Mondiali

Parrott ha esordito giovanissimo in Nazionale maggiore nel 2019 in occasione di un’amichevole vinta a Dublino contro la Nuova Zelanda.

Per le sue prime reti con l’Irlanda ha dovuto però attendere il 2021, quando ha realizzato una doppietta in un’amichevole sul campo di Andorra.

Da lì in poi ha messo a segno altre tre reti, ma prima dell’exploit contro il Portogallo non era mai riuscito a finire sul tabellino dei marcatori nel corso di queste qualificazioni mondiali.

Grazie alla tripletta contro l’Ungheria, il suo score è salito a 10 goal in 33 presenze.

“Contro il Portogallo avevo detto che i sogni sono fatti per questo – ha spiegato Parrott dopo l’impresa di Budapest – ma penso che questa sia la miglior serata di tutta la mia vita e che non ne passerò altre così. È una favola, una cosa che non si può nemmeno immaginare. Non ho parole per descrivere le emozioni che sto provando in questo momento”.