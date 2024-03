Chi è Nikola Sekulov, il gioiello della Juventus convocato da Allegri in prima squadra

Da sette anni alla Juventus, ha fatto tutta la trafila in bianconero fino ad arrivare in prima squadra. Con la Lazio l'esordio in Serie A.

Fagioli, Miretti, Soulé, Iling-Junior… e la lista è ancora lunga. La Juventus negli ultimi anni, grazie anche alla sua Next Gen, si è trasformata in un’autentica fucina di talenti pronti non solo a mettersi fin da subito a disposizione di Massimiliano Allegri e della prima squadra, ma in alcuni casi anche a spingersi giovanissimi fino nel giro della Nazionale maggiore.

Negli ultime due stagioni, il tecnico bianconero si è spesso affidato a queste giovanissime risorse che, anche se inserite nel contesto di una grande squadra, si sono rivelati molto più che semplici alternative.

Nella scia dei giovanissimi che si stanno facendo largo nella prima squadra della Juventus, si è ora messo un altro gioiello che sembra ormai prossimo al grande salto: Nikola Sekulov.

Punto fermo della Juve Next Gen di Massimo Brambilla, già in diverse occasioni si è allenato agli ordini di Massimiliano Allegri e dopo aver guadagnato la sua prima convocazione per una gara del massimo campionato per Inter-Juventus, nella sfida contro la Lazio ha esordito in Serie A.