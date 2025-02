Chi è Maat Caprini: il talento della Fiorentina che potrebbe sostituire Kean contro il Lecce

La Fiorentina è costretta a fare i conti con l’assenza di Kean: in assenza di un vice, Palladino potrebbe lanciare Caprini contro il Lecce.

Tre sconfitte consecutive patite in campionato, un rendimento che è andato progressivamente calando ed un match all’orizzonte nel quale non saranno ammessi passi falsi.

La Fiorentina, dopo le recenti battute d’arresto contro Inter, Como e Verona, si prepara a tornare in campo per affrontare il Lecce nell’anticipo del 27° turno di Serie A.

Una sfida che si giocherà all’Artemio Franchi già nella serata di venerdì e alla quale non prenderà parte Moise Kean.

Il bomber gigliato nel corso dell’ultima partita giocata al Bentegodi ha riportato un trauma cranico che, sebbene superato, richiede comunque un periodo di riposo in via precauzionale.

La Fiorentina, di fatto, in rosa non può contare su un vero vice-Kean ed è per questo che contro i salentini Palladino potrebbe anche proporre una grande sorpresa: Maat Daniel Caprini al centro dell’attacco.