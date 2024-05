Chi è Luka Topalovic: il gioiello sloveno che l’Inter ha messo nel suo mirino

L’Inter continua a programmare la prossima stagione e lo fa puntando un nuovo obiettivo: contatti già avviati per il gioiello classe 2006.

Dopo aver vinto lo Scudetto con largo anticipo e in attesa di capire cosa succederà a breve a livello societario, in casa Inter i lavori non si fermano ed anzi si è già iniziato a programmare la prossima stagione.

Come è noto, il club nerazzurro ha già chiuso importanti operazioni in entrata a parametro zero (Taremi e Zielinski) e adesso l’obiettivo è quello di andare ad individuare altri elementi che possano andare a puntellare una rosa che, nel corso di questa annata, si è già rivelata la più forte del campionato.

Nel mirino dell’Inter ci sono anche giovani sui quali poter puntare in ottica futura e tra essi spicca un nome su tutti: quello di Luka Topalovic.