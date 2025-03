Chi è Luis Henrique, l'obiettivo dell'Inter che gioca nel Marsiglia e piace anche al Bayern Monaco

I nerazzurri hanno chiesto informazioni sul classe 2001: richiesta elevata da parte del Marsiglia, sul giocatore c'è anche il Bayern Monaco.

L’Inter corre veloce, in campo e fuori. Beppe Marotta e Piero Ausilio sono al lavoro senza sosta per rafforzare la rosa, in linea con le richieste della proprietà.

L’obiettivo è chiaro: inserire giovani talenti di qualità per mantenere alto il livello della squadra anche negli anni a venire.

In questa direzione, i nerazzurri hanno già mosso i primi passi per Luis Henrique del Marsiglia: come riportato da Sky Sport, infatti, il club meneghino ha chiesto informazioni sull’attaccante classe 2001.