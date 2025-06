Luis Henrique è un nuovo giocatore dell’Inter: ufficiale l'arrivo dal Marsiglia, le cifre e i dettagli del contratto, debutta al Mondiale per Club

L’esterno brasiliano arriva dal Marsiglia per 23 milioni più bonus: sarà subito pronto per la spedizione americana, il ruolo e le caratteristiche.

Luis Henrique è ufficialmente un nuovo calciatore dell’Inter. L’esterno brasiliano, classe 2001, è atterrato ieri pomeriggio a Malpensa, proveniente dal Brasile, e ha sostenuto in giornata le visite mediche a Milano, prima al Coni e poi all’Humanitas.

Il giocatore ha firmato un contratto fino al 2030 che lo legherà al club nerazzurro, con uno stipendio netto di 2,5 milioni di euro a stagione.

L’operazione, conclusa con l’Olympique Marsiglia per 23 milioni di euro più 2 di bonus, rientra nella strategia dell’Inter di rinforzarsi in vista del Mondiale per Club, in programma a metà giugno negli Stati Uniti.

L'articolo prosegue qui sotto

Il brasiliano sarà un’alternativa a Denzel Dumfries sulla fascia destra e potrà essere subito a disposizione per il torneo americano.