Chi è Daniele Galloppa, l’allenatore ad interim della Fiorentina: i successi con la Primavera viola e come gioca

Sono giornate convulse quelle che si stanno vivendo in casa Fiorentina.

La compagine gigliata è stata protagonista di un inizio di stagione da incubo che, sin qui, si è tradotto in un ultimo posto solitario in classifica e, nel giro di pochi giorni, nelle dimissioni del direttore sportivo Daniele Pradé prima e nell’esonero di Stefano Pioli poi.

Il club viola, che aveva individuato nell’ex tecnico del Milan il perno centrale di un progetto triennale, è ora alla ricerca di un nuovo allenatore in grado di invertire una rotta tanto inaspettata quanto pericolosa.

Nel corso delle ultime ore sono stati diversi i nomi accostati alla panchina della Fiorentina, ma la società ha deciso di muoversi con calma.

La scelta è estremamente importante, vista la situazione di classifica, e per questo si è optato per una soluzione ponte che prevede Daniele Galloppa in panchina quantomeno nella prossima partita di Conference League.