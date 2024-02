Chi è Can Uzun, il nuovo gioiello turco per cui si è mossa l’Inter

L’Inter ha messo nel mirino uno dei talenti emergenti del calcio turco: a 18 anni ha già segnato tredici reti in stagione.

Ci chiama Can Uzun, ha solo diciotto anni e gli è bastata una sola stagione da protagonista per attirare l’interesse di alcuni tra i più importanti club europei.

Nato e cresciuto in Germania, a livello internazionale ha sempre rappresentato la Turchia e negli ultimi mesi ha iniziato a far parlare di sé per la facilità con la quale trova la via della rete.

Il suo recente exploit con la maglia del Norimberga sembra non essere passato inosservato dalle parti di Milano.

Tra i club che lo stanno monitorando da vicino c’è infatti anche l’Inter.