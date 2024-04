Chi è Arne Slot: perché il Liverpool lo ha scelto per raccogliere l’eredità di Klopp

Il Liverpool ha individuato in Arne Slot il tecnico che sostituirà Jurgen Klopp: perché hanno deciso di puntare proprio su di lui.

La notizia della decisione di Jurgen Klopp di lasciare il Liverpool a fine stagione, si è abbattuta come un terremoto sul calcio inglese e non solo nei mesi scorsi.

Fin da subito sono iniziati a circolare i nomi dei possibili tecnici chiamati a raccogliere la sua pesantissima eredità e per molto tempo è sembrato Xabi Alonso il prescelto, questo almeno fino a che a sorpresa non ha annunciato di voler restare alla guida del Bayer Leverkusen. I riflettori si sono dunque poi spostati su Ruben Amorim dello Sporting Lisbona, ma presto si è avuta la sensazione che l’interesse dei Reds fosse in realtà piuttosto freddo.

Alla fine a spuntare è stato dunque Arne Slot, ovvero il tecnico del Feyenoord che mesi fa era stato dato vicinissimo al Tottenham, prima che gli Spurs virassero su Postecoglu.

Il Liverpool ha invece deciso di puntarci con decisione, tanto che è trapelata l’intenzione di offrirgli qualcosa come 10 milioni di euro pur di convincerlo a lasciare l’Eredivisie.

L’accordo tra le parti è oggi totale e sarà proprio Slot dunque a raccogliere l’eredità di Klopp in estate.

E’ un tecnico che ha fatto grandi cose in Olanda, ma è adatto ad un top club come il Liverpool? GOAL vi aiuterà a scoprirlo raccontandovi della sua carriera, della sua crescita e della sua filosofia di gioco.