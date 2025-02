Chi è Alessandro Pietrelli, dalla Juventus Next Gen alla convocazione in prima squadra per la sfida con l’Empoli

Thiago Motta, per la sfida di Coppa Italia con l’Empoli, ha convocato anche Alessandro Pietrelli: è arrivato in bianconero a gennaio.

Le semifinali di Coppa Italia nel mirino. La Juventus si appresta a tornare in campo per affrontare l’Empoli in una sfida che metterà in palio la possibilità di proseguire il cammino nel torneo.

Un appuntamento importanti per i bianconeri che, da campioni in carica, puntano a superare l’ostacolo per poi affrontare il Bologna nel doppio confronto che sancirà quale delle due squadre reciterà un ruolo da protagonista nella finalissima dell’Olimpico.

Thiago Motta, a poche ore dal calcio d’inizio, ha reso nota la sua lista dei convocati e tra tutti i nomi spicca quello di un esordiente: Alessandro Pietrelli.

Per lui si tratta di una prima volta con la prima squadra e chissà che non possano anche esserci i margini per un esordio.