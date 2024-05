Chi affronterà la Fiorentina in finale di Conference League: tutto sull'Olympiacos

E’ la squadra più titolata di Grecia e in questa Conference League ha compiuto autentiche imprese: tutto sull’Olympiacos.

La partita più importante non solo della stagione, ma della storia recente del club. La Fiorentina, a quasi un anno esatto dal primo tentativo ci riprova, questa volta però con la speranza che l’esito della gara sia totalmente diverso.

La compagine gigliata infatti questa sera scenderà in campo per disputare la sua seconda finale consecutiva di Conference League e per contendere il trofeo all’Olympiacos.

Un avversario di rango per Italiano e i suoi uomini che affronteranno non solo la squadra più titolata della storia del calcio greco, ma anche un gruppo che nel corso del suo cammino nella competizione ha compiuto diverse imprese, l’ultima delle quali forse la più clamorosa in assoluto: eliminare quell’Aston Villa che era stato da molti indicato come il grande favorito per la vittoria finale.