Chi acquista il Milan al posto di Theo Hernandez: Brown, Gutierrez, Udogie, Zinchenko, i possibili sostituti

Il Milan, dopo aver ceduto Theo all'Al Hilal, cerca l'erede del francese: in pole Archie Brown, Miguel Gutierrez, Destiny Udogie ed Oleksandr Zinchenko.

Archiviata la love story con Theo Hernandez, per il Milan è tempo di guardare avanti.

L'Allegri bis impone la ricerca di un degno erede del francese, diventato ufficialmente un nuovo giocatore dell'Al Hilal.

Theo vola in Arabia e sarà a disposizione di Simone Inzaghi, lasciando una voragine sulla mattonella sinistra difensiva di un Diavolo obbligato a reperire un sostituto sul mercato.

I nomi in cima ai pensieri di Tare & co. sono sostanzialmente quattro, tutti accomunati dall'essere mancini di piede e dal possedere il talento giusto per non far rimpiangere la miglior versione del transalpino.

Archie Brown, Miguel Gutierrez, Destiny Udogie, Olekandr Zinchenko: i profili nei radar del Milan per il post Hernandez da cui va rimosso Maxim De Cuyper, passato dal Bruges al Brighton, in ordine rigorosamente alfabetico sono questi. Chi sarà il regalo in entrata per Max? Chi sostituirà il colpo dell'Al Hilal?