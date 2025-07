Il terzino francese lascia il Milan e l'Europa per volare in Arabia Saudita, dove giocherà nell'Al-Hilal e sarà allenato da Simone Inzaghi. Le cifre dell'operazione.

Tutto come previsto, Theo Hernandez lascia il Milan e l'Europa.

Il terzino francese ha accettato l'offerta arrivata dall'Al-Hilal dove sarà allenato da Simone Inzaghi, anche lui appena arrivato in Arabia Saudita.

Theo non era stato convocato dal Milan per il raduno estivo. Un segnale chiaro di come il rapporto fosse ormai terminato.