Chi è Yannick Bright, l'italiano nato a Milano che giocherà con Lionel Messi all'Inter Miami

Dopo essere stato selezionato al Draft, ha firmato nelle scorse ore il contratto che lo lega all’Inter Miami: quattro anni fa era in Serie D.

La notizia era nell’aria già da qualche settimana, adesso però è arrivata anche l’ufficialità: Yannick Bright è un nuovo giocatore dell’Inter Miami.

Il centrocampista italiano dunque, non solo sarà uno dei nuovi protagonisti della MLS, ma giocherà al fianco del più grande fuoriclasse di ogni tempo: Lionel Messi.

Un’ascesa incredibile per un ragazzo che solo fino a pochi anni fa giocava in Serie D con l’Arconatese e che ha deciso di volare negli Stati Uniti per provare a fare il grande salto nel calcio che conta.