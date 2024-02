La recente finale di Carabao Cup ha rappresentato l’ennesima occasione persa: spese cifre impossibili, ma di trofei nemmeno l’ombra

La Carabao Cup non è il trofeo più prestigioso messo in palio dal calcio inglese ed infatti generalmente i grandi club tendono a trattarla come una competizione di second’ordine. Il successo però del Liverpool contro il Chelsea nella finale dell’edizione 2023-2024, ha assunto contorni molto diversi dal solito.

A rendere più pesante la vittoria dei Reds, il fatto che siano presentati all’appuntamento nel bel mezzo di un’emergenza infortuni senza precedenti e con un intero tridente d’attacco, quello composto da Mohamed Salah, Darwin Nunez e Diogo Jota, costretto ai box. A tutto questo va inoltre aggiunto che la partita di Ryan Gravenberch è durata appena 25’, visto che è stato costretto a lasciare il campo in barella dopo uno sconsiderato intervento di Moises Caicedo.

Al termine dei tempi supplementari, l’età media della squadra del Liverpool era inferiore ai 22 anni e tra i giocatori in campo ben cinque non sono ancora ventenni. Virgil van Dijk è stato l’eroe della finale, visto che ha segnato il goal che a deciso il match a due minuti dal triplice fischio finale, ma anche i vari Bobby Clark, James McConnel e Jayden Danns hanno dato un contributo straordinario.

“I ragazzi di Klopp contro un fallimento da miliardi di sterline - ha detto Gary Neville ai microfoni di Sky Sports dopo il goal di Van Dijk - Sono gli ultimi mesi di Klopp sulla panchina del Liverpool e sarà molto orgoglioso”.

Todd Boehly e Clearlake Capital hanno pompato assurde quantità di denaro nel Chelsea dal 2022, anno di acquisizione del club, ma fin qui l’enorme investimento fatto non si è tradotto in trofei. In finale di Carabao Cup i Blues hanno letteralmente toccato il fondo e, dopo una sconfitta così umiliante, è ora difficile vedere una via d’uscita per Pochettino.