Che squadra tifa Papa Leone XIV? In Perù fanno a gara, ci sono tre teorie su Robert Prevost

Il suo lavoro da missionario in Perù ha scatenato i social: riservato, il nuovo Papa non ha mai detto molto sulla sua passione calcistica eventuale.

Parolin e Tegle sembravano essere i due maggiori candidati alla successione di Papa Francesco, ma alla fine il nuovo Pontefice eletto è Robert Francis Prevost, 69enne statunitense che ha scelto il nome di Leone XIV.

Amante del tennis, il nuovo Papa ha lavorato come missionario in Perù per vent'anni, prima di tornare nella natia Chicago.

Ed è proprio dal Sudamerica che arrivano delle teorie riguardo la fede calcistica del nuovo Pontefice, che rispetto al predecessore Bergoglio, grande appassionato di calcio e in particolare del San Lorenzo, non si è mai esposto a tal riguardo.

Non essendo tra i favoriti del conclave, che alla fine lo ha eletto nuova guida della Chiesa, si sa poco di Papa Prevost relativamente alle sue squadre preferite dei tornei big four (campionato di basket, hockey, football e baseball) e di quelle calcistiche.

L'aver lavorato per anni in Perù, in un paese decisamente più legato al calcio rispetto agli Stati Uniti, potrebbe aver portato Papa Leone XIV ad interessarsi a tale sport.