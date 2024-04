Che Martial arriverebbe all'Inter: tra infortuni e polemiche, al Manchester United è stato un flop

Il francese, nel radar dei nerazzurri, ha collezionato pochi momenti positivi in quasi un decennio: una lunga parentesi che sta per concludersi.

Quando il Manchester United ha preso Anthony Martial nel 2015, credeva di avere tra le mani il nuovo Thierry Henry. Ma ora la carriera dell'attaccante francese sembra più simile a quella di Louis Saha, con la differenza che Martial è riuscito in qualche modo a rimanere all'Old Trafford addirittura per nove stagioni.

90 reti e 55 assist in 317 presenze: questo è il rendimento complessivo di Martial con il Manchester United. Ma i suoi anni in Inghilterra sono stati caratterizzati da lampi di brillantezza, più che da prestazioni costanti. Tanto da non riuscire mai a rimanere in campo per tutti i 90 minuti per tre anni.

Considerato una grande speranza, Martial è diventato un simbolo del declino del club da quando si è ritirato Sir Alex Ferguson. Un giocatore su cui raramente lo United ha potuto fare affidamento costante, men che meno aspettarsi 20 goal a stagione. Una situazione di cui l'Inter, a cui il francese è stato proposto, è perfettamente a conoscenza.