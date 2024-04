Gazzetta dello Sport - Martial all'Inter, pista calda: è stato offerto, valutazioni in corso

Anthony Martial è stato proposto all'Inter: va in scadenza a fine giugno, arriverebbe a parametro zero. Ma la prima scelta rimane Gudmundsson.

Sul fatto che l'Inter cerchi un altro profilo da inserire nel proprio attacco in vista della prossima stagione, ci sono pochi dubbi. Dopo Mehdi Taremi, qualcun altro con ogni probabilità arriverà. E quel qualcuno potrebbe essere Anthony Martial.

Proprio lui, l'attaccante attualmente in forza al Manchester United. Una vecchia conoscenza del mercato e della Serie A, nonostante non abbia mai giocato in Italia nel corso della propria carriera. Perché più volte il francese è stato accostato alle nostre formazioni, Inter compresa, pur senza mai arrivare a un punto di svolta.

E dunque, riecco Martial nell'orbita della A. Secondo la Gazzetta dello Sport, l'ex Monaco e Siviglia è un nome piuttosto caldo per l'Inter, nonostante il profilo numero uno risponda sempre al nome e al cognome di Albert Gudmundsson, stella del Genoa.