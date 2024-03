Cento giorni a Euro 2024: certezze e incognite dell'Italia di Spalletti

Mancano esattamente 100 giorni al calcio d'inizio di Euro 2024: Spalletti chiamato a districarsi tra i dubbi di convocazione nei vari reparti.

Bisognerà attendere ancora cento giorni, praticamente poco più di tre mesi, per il calcio d'inizio di Euro 2024: il prossimo 14 giugno, i padroni di casa della Germania ospiteranno la Scozia all'Allianz Arena di Monaco di Baviera nel match inaugurale del torneo, valido per il Gruppo A.

L'Italia, dal canto suo, sarà impegnata il giorno seguente a Dortmund contro l'Albania di Sylvinho, in un raggruppamento comprendente anche le temibili Spagna e Croazia: girone complicato ma non impossibile per gli azzurri, anche se sono ancora diversi i nodi da sciogliere in vista delle convocazioni vere e proprie.

Luciano Spalletti sarà infatti alle prese con scelte importanti da prendere: non solo certezze per il commissario tecnico, chiamato a trovare le soluzioni migliori per non pregiudicare l'integrità competitiva di una Nazionale che in Germania proverà a difendere il titolo conquistato tre anni fa a Wembley.