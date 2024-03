Il grave infortunio a Domenico Berardi apre nuovi spazi per il suo ruolo nella Nazionale di Luciano Spalletti: le possibili soluzioni.

Avrebbe potuto essere una domenica importante, ma in positivo, per Domenico Berardi: si è trasformata in una data drammatica.

Con la diffusione del comunicato ufficiale del Sassuolo non ci sono più dubbi: l'attaccante e capitano neroverde salterà gli Europei in Germania.

Materiale "da smaltire" per Luciano Spalletti, che da commissario tecnico si trova a fronteggiare la prima vera grana alla guida della Nazionale italiana. Chi può sostituire Berardi a EURO 2024?