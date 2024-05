Catanzaro-Brescia dove vederla: Sky, NOW o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Catanzaro e Brescia a confronto nel turno preliminare dei playoff di Serie B: tutto su formazioni e diretta tv e streaming dell'incontro.

La stagione regolare di Serie B si è ufficialmente conclusa: spazio ora ai playoff, che determineranno l'ultima squadra promossa in A dopo Parma e Como.

In lizza per un posto al sole troviamo anche Catanzaro e Brescia, impegnate nel match valido per il turno preliminare: in palio la qualificazione in semifinale contro la Cremonese.

Calabresi quinti al termine della regular season, mentre i lombardi hanno chiuso all'ottavo posto, ovvero l'ultimo utile per sperare nella promozione: la squadra di Vivarini avrà così il vantaggio di giocare davanti al proprio pubblico, ma non solo; in caso di pareggio si procederà con i tempi supplementari e, qualora l'equilibrio dovesse persistere, ad accedere al turno successivo sarebbero proprio i giallorossi in virtù del miglior posizionamento finale in classifica.

Di seguito tutte le informazioni su Catanzaro-Brescia: dalle formazioni alle indicazioni su come assistere alla sfida in diretta tv e streaming.