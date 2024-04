Tabellone playoff Serie B 2024 aggiornato: preliminari, semifinali e finale

Sei squadre in lotta per l'ultimo posto che vale la Serie A 24/25. Due accedono direttamente in semifinale, le altre quattro giocano i preliminari.

Visti i pochi punti di distanza tra le prime classificate in Serie B, anche nel 2024 i playoff ci saranno. Oltre alle prime due in graduatoria dopo il 38esimo turno, ci sarà una terza squadra nella massima serie, qualificata proprio in virtù dei playoff. Come di consueto saranno sei le squadre partecipanti ai playoff, di cui due (la terza e la quarta in classifica) direttamente in semifinale, mentre le altre quattro qualificate ai preliminari in gara unica per decidere il quadro delle semifinali primaverili. L'articolo prosegue qui sotto