Carlos Augusto all'Inter, il riscatto è ufficiale: decisiva la qualificazione in Champions League

L'aritmetica qualificazione alla massima rassegna continentale fa scattare il riscatto dell'esterno arrivato in estate dal Monza.

Piovono solo e soltanto certezze in casa Inter, dopo l'agevole vittoria casalinga contro l'Empoli, che avvicina sempre più i nerazzurri alla conquista dello Scudetto numero 20, ovvero quello della seconda stella.

Oltre ad una leadership praticamente mai in discussione, da ieri sera l'Inter si è garantita l'aritmetica sicurezza di disputare la Champions League anche nella prossima stagione, ossia quella che darà vita al nuovo format, completamente rivoluzionato, del massimo torneo euopeo.

E con il pass per la Coppa dei Campioni ormai in tasca, in casa Inter è ufficiale il riscatto di Carlos Augusto dal Monza, divenuto a tutti gli effetti un calciatore nerazzurro.