Inter-Empoli 2-0, cronaca, tabellino e voti: Dimarco-Sanchez, nerazzurri col pilota automatico

Vittoria senza patemi per l'Inter, che supera 2-0 l'Empoli e si avvicina ulteriormente al traguardo della seconda stella: reti di Dimarco e Sanchez.

Manca ancora l'ultimo pezzo da cucire ma sulla maglia dell'Inter (stasera per l'occasione in limited edition) la seconda stella si intravede in maniera sempre più nitida: ago e filo, partita dopo partita, la squadra di Inzaghi continua ad avvicinarsi allo Scudetto numero 20. Dopo il mezzo passo falso contro il Napoli i nerazzurri ritrovano i tre punti, superando a San Siro l'Empoli: finisce 2-0, in virtù delle reti firmate da Dimarco e Sanchez.

Gara sbloccata dopo pochi minuti sull'asse Bastoni-Dimarco: suggerimento del centrale per la demi-volée di controbalzo dell'esterno, al suo quinto goal in campionato.

L'Inter gestisce il vantaggio praticamente col pilota automatico, senza mai pigiare il piede sull'acceleratore, sfiorando il raddoppio ad inizio ripresa con Barella, che chiude troppo il destro da ottima posizione. 2-0 che si materializza all'80', grazie anche ai cambi di Inzaghi: cross di Dumfries e tocco sotto misura di Alexis Sanchez.

Simone Inzaghi può così festeggiare la sua centesima vittoria sulla panchina nerazzurra, il quinto a riuscirci nella storia del club dopo Weisz, Herrera, Trapattoni e Mancini.