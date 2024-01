Carlos Alcaraz alla Juve: i retroscena dell'operazione

Quello della Juve per Alcaraz è stato un vero e proprio blitz: pallino di Giuntoli dai tempi del Napoli, Madama ha beffato il Nottingham Forest.

Il nome che non ti aspetti, che sorprende, e che fa capire come alla Juventus sappiano lavorare sotto-traccia. In bianconero dal Southampton approda Carlos Alcaraz, jolly di centrocampo di 21 anni.

Un profilo estremamente duttile che, proprio attraverso il suo eclettismo, ha portato il dt Cristiano Giuntoli e il ds Giovanni Manna a chiudere il colpo.

Il tutto, battendo un'agguerrita concorrenza capitanata dal Nottingham Forest che, stando a radiomercato, avrebbe fatto di tutto pur di assicurarsi il neo juventino.